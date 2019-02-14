МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на фоне риска новых санкций, доллар уже тестирует уровень сопротивления 67 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск повышался на 48 копеек до 66,99 рубля, курс евро — на 56 копеек до 75,46 рубля. Ранее в четверг доллар поднимался до 67,046 рубля – максимум с 15 января, евро – до 75,53 рубля – максимум с 30 января.

Сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.