МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль растерял часть роста против евро и ушел в легкий минус к доллару после новостей о задержании в РФ топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.46 мск повышался на 8 копеек, до 66,72 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 75,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Сообщения о задержании привели к росту основных резервных валют примерно на 10 копеек к уровням, на которых они находились до этого.

Вместе с основателем крупной инвесткомпании Baring Vostok американцем Майклом Калви в Москве задержаны три ее топ-менеджера. Ему и другим фигурантам грозит до десяти лет колонии по делу о крупном мошенничестве.