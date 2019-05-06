МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером сократили темпы снижения по сравнению с дневной и утренней динамикой, инвесторы менее рьяно продолжают отыгрывать негативные ожидания от мировой торговли, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.02 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34%, до 70,61 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,5%, до 61,63 доллара.

Настроение ухода от риска не только повлияло на фондовые рынки, но и отразилось на торгах нефтью, приводит агентство Рейтер мнение президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу повысит пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов в год, которые пока не облагаются пошлинами.

На этом фоне стоимость марки Brent ранее в понедельник упала до 68,89 доллара, а WTI — до 60,06 доллара. Оба показателя стали минимальными с 5 апреля. Но если утром нефть дешевела более чем на 2%, то днем котировки снижались уже в пределах 1%.

Возможно, резкое падение в моменте было вызвано тем, что инвесторы вспомнили о своих страхах предыдущих недель. "Новости о пошлинах вернули опасения по поводу замедления роста мировой экономики", — указывает Риттербуш.