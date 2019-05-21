МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов на фоне роста "Газпрома", обновляющего почти 8-летние максимумы.

Индекс Мосбиржи к 12.24 мск повышался на 1%, до 2596 пунктов, индекс РТС — на 0,9% — до 1267 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее во вторник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 2600,05 пункта.

Акции "Газпрома" при этом растут на 2,5%, ранее во вторник они дорожали на 3,25%, до 207,33 рубля — максимума с июля 2011 года.

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