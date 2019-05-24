МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции Сбербанка ускоряют рост на новостях с годового собрания акционеров, тогда как бумаги ВТБ ушли в минус, корректируясь после взлета накануне и в пятницу утром суммарно на 13%, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.29 мск акции Сбербанка прибавляют 2,4%. Инвесторы отыгрывают позитив, поступающий с собрания акционеров. В частности, глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что Сбербанк планирует достичь уровня достаточности капитала в 12,5% к середине 2020 года, что позволит перейти к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли МСФО.

Бумаги ВТБ (-1,6%) ушли в минус в рамках коррекции после взлета накануне на 10% и роста в пятницу с утра по инерции еще на 2,8%. Инвесторы взбудоражены информацией о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Индекс Мосбиржи к 11.29 мск повышался на 0,6% — до 2635 пунктов, индекс РТС — на 0,8%, до 1285 пунктов.