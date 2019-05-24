МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Волатильность на нефтяном рынке набирает обороты: в четверг котировки "черного золота" обвалились на 5%, а сегодня после старта торгов растут в пределах 1,2%.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики объясняют, что нефтяной рынок вошел в фазу высокой неопределенности. С одной стороны, на котировки давит торговый конфликт США и Китая, который вызывает тревогу у инвесторов за перспективы мировой экономики и спрос на энергоресурсы. С другой — для роста стоимости также есть причины: потенциальное сокращение производственных мощностей, возможное падение добычи в Венесуэле, Ливии, Нигерии, давление США на экспортный поток из Ирана.

В зависимости от конфигурации этих факторов нефть и будет менять свое направление: цена может резко как расти вверх, так и падать вниз, что может толкнуть участников соглашения ОПЕК+ к продлению сделки.

Общий диапазон на ближайшие две недели до начала лета определен на уровне 65-70 долларов за баррель Brent. Не исключено даже падение до 50-60 долларов за баррель в ближайшие месяцы, однако по году стоит исходить из цены в 65 долларов, полагают эксперты.

СПЕКУЛЯЦИЯ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛ?

На рынке сейчас складывается неопределенность, говорит аналитик агентства Fitch Ratings Дмитрий Мариниченко. С одной стороны, усиление мер против Китая приведет к сокращению свободных производственных мощностей, что может наложиться на падение добычи в странах с нестабильной операционной средой, таких как Венесуэла, Ливия и Нигерия. С другой стороны, товарные запасы нефти продолжают расти, в основном за счет наращивания добычи сланцевой нефти, и есть угроза замедления мировой экономики, которая может быть связана с интенсификацией торговой войны между США и Китаем.

"В этих условиях на котировки могут оказывать большое влияние текущие новости. Вчерашнее падение, вероятно, связано с обнородованными EIA данными, показывающими рост запасов", — полагает он.

По мнению ведущего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилла Кононова, текущее снижение цен на нефть – результат краткосрочных рыночных спекуляций. Во-первых, оно соседствует с падением основных американских фондовых индексов (Dow, S&P, NASDAQ). Во-вторых, в последние дни не выходило новой фундаментальной информации – торговая война развивается ожидаемо, ОПЕК политику существенно не меняла.

Снижение цены может быть следствием как спекулятивного перепозиционирования участников рынка, так и политической борьбы между США и Китаем, полагает аналитик.

"Повышение пошлин Трампом и ответная реакция властей Китая могли привести к изменению рыночного позиционирования крупных китайских фондов и, соответственно, продажам активов широкого класса", — объясняет он.

В целом, по словам Кононова, новостной фон, скорее, выступает за рост цен на нефть: как конфликт США с Ираном, так и возобновление работы на НПЗ в США должны были двигать цену вверх.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, цена на нефть снижается из-за совокупности факторов. Во-первых, схлопывание геополитической премии, которая съедает у цены 2-3 доллара. Во-вторых, слабая статистика по запасам в США с нехарактерно низкой для текущего сезона загрузкой НПЗ, что ставит под вопрос активизацию спроса на нефть. В-третьих, хотя новостей по торговым переговорам и не было, но их срыв, который ранее нефть несильно отыграла, так как все смазала геополитика, — это основной негатив для рынка нефти.

"В завершение ко всему, вышел обновленный прогноз ОЭСР по мировому ВВП, который понижен до 3,2% с 3,3% из-за торговой войны в том числе, и может быть пересмотрен вниз в случае эскалации конфликта", — перечисляет она.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору "Уралсиба" Алексей Кокин считает, что на рынок сильное влияние оказали новости с фронта торговой войны США и КНР. Хотя указ Трампа, запрещающий американским компаниям вести бизнес с Huawei, был опубликован 15 мая, рынок, видимо, не сразу осознал масштаб последствий этой меры. Речь идет не только о прекращении доступа Huawei к американским технологиям и продуктам, но и о новом витке торговой войны.

"Надежды на быстрое завершение конфликта развеялись, а на их место приходят ожидания затяжной торговой войны "на истощение", которая может замедлить экономический рост в Китае и других азиатских странах", — объясняет он.

ЧТО БУДЕТ К ЛЕТУ

Мариниченко ожидает, что волатильность на рынке сохранится, возможны резкие движения как вверх, так и вниз. Прогноз по нефти на 2019 год – в среднем 65 долларов за Brent, с начала года средняя цена как раз была на этом уровне. Но в более долгосрочном плане есть риск дальнейшего падения цен, особенно если будет замедляться мировая экономика.

"Мы исходим из того, что средние цены могут снизиться до 50-60 долларов", — полагает эксперт.

По его словам, этот уровень довольно комфортен для большинства компаний – в целом они научились балансировать свои денежные потоки при этой цене в результате сильного снижения издержек и роста эффективности. Это касается и международных мэйджоров (таких как Shell, Total и BP), так и американских производителей сланцевой нефти. Этот уровень также устраивает и российских игроков, добавляет Мариниченко.

По мнению Крыловой, на ближайшее время актуален диапазон 68-70 долларов за баррель. В случае ухудшения конъюнктуры нефть может скорректироваться и к 65 долларам, но это будет краткосрочно, полагает она.

С учетом более низких цен на нефть появляется фактор неопределенности относительно судьбы соглашения ОПЕК+. До саммита, который может быть перенесен на начало июля, эта тема будет постоянно муссироваться на рынке и влиять на нефть, в случае новостей о продлении соглашения — позитивно.

"Мы пока не меняем нашего базового сценария, что квоту уменьшат на 500 тысяч баррелей. Но, в любом случае, мы достаточно скептически настроены в отношении нефти на второе полугодие и ждем ухудшения фундаментала независимо от решения ОПЕК+", — рассуждает она.

Если цена нефти сохранится на уровне 60-65 долларов, это будет дополнительным доводом в пользу продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК, считает Кононов. Сейчас, после того как большая часть иранской нефти должна с рынка уйти, продление сделки остается под вопросом.

Эксперт считает, что если сделка ОПЕК не будет как-то существенно изменена, во втором полугодии вероятно снижение мировых цен на нефть примерно до 60 долларов. Замедление роста экономики ЕС, ожидающееся замедление в Китае и США (в результате усиления торговой войны и прочих факторов), а также увеличение добычи нефти приведут к сохранению большого объема предложения, объясняет он.

В свою очередь эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко не исключает, что восстановление цен до 70 долларов за баррель можно ожидать в июне. В более долгосрочном периоде сохраняется высоких уровень неопределенности: в фокусе внимая будут американо-китайские отношения, уровень иранского экспорта, объем роста добычи в странах ОПЕК+.

По ее мнению, сделка ОПЕК+ будет продлена, поскольку уровень ее исполнения в апреле превысил 150%, что дает возможность просто нарастить добычу, не нарушая договоренностей и не расторгая соглашение.

Вполне вероятно, что обострение положения в Персидском заливе, а также новости о дальнейшем падении добычи в Венесуэле после стабилизации в апреле окажут поддержку ценам в ближайшие две недели, соглашается Кокин. Возвращение цены Brent к уровню 70 долларов возможно благодаря этим факторам. Также не ожидается, что МЭА и ОПЕК снизят прогнозы спроса на нефть в июньских докладах. Сделка ОПЕК+ вполне может быть продлена, но само по себе это не окажет большого влияния на рынок.

"В июне мы считаем вероятным диапазон 65-70 долларов за баррель для Brent", — заключает он.