МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" упали на 7% в связи с реакцией американских инвесторов, которые вернулись к торгам после национального праздника в понедельник, на рассмотрение поправок в законопроект об агрегаторах такси, подготовленный ко второму чтению в Госдуме, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

К закрытию торгов акции "Яндекса" опустились на 5,17%, на вечерних торгах падали на 6,9% — до 2240,2 рубля. При этом индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 0,88%. На американской бирже NASDAQ акции компании падают на порядка 5% (уже падали на 7,3%).

Законопроект об агрегаторах такси принят в первом чтении в декабре. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в понедельник рассказал РИА Новости о поправках, подготовленных ко второму чтению. В частности, таксистам запретят работать на автомобилях старше 7 лет, водитель такси должен иметь российское гражданство. По его словам, закон должен вступить в силу в 2019 году.

"Вчера западные рынки были закрыты, в акциях "Яндекса" большая доля владения иностранными фондами, в том числе американскими, поэтому с началом торгов на биржах США инвесторы бурно отреагировали на законопроект о такси, снижающий потенциал возможного IPO "Яндекс такси", — прокомментировал старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Портфельный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин также связывает падение бумаг с подготовкой поправок в законопроект об агрегаторах такси.

"На такси оценочно приходится треть бизнеса "Яндекса". Наши аналитики считают, что интерес для среднесрочной покупки будет представлять ниже 2150 рублей. Продолжаем анализировать влияние на бизнес",- добавил он.