МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Таксистам планируют запретить работать на легковых автомобилях, срок эксплуатации которых превышает 7 лет, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.

"Вся информация о предприятии, о его лицензии и прочем будет находиться на левом и правом бортах передней части автомобиля большими буквами, и пассажир будет видеть всю важную информацию о перевозчике сразу. Возраст легкового такси должен быть не более 7 лет, по остальным деталям будет определять уже перевозчик", — рассказал Москвичев.

"По классам, маркам машин, пусть хоть золотом салон обивает – это все уже на усмотрение перевозчика", — добавил депутат.

Кроме того, к самим водителям также будут предъявляться ряд требований.

"В частности, мы прописываем, какие дополнительные курсы водитель должен пройти, если он работает в конкретном регионе. Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства право работать в России в качестве водителя такси иметь не будет", — рассказал Москвичев.