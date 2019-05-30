МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет в четверг утром на фоне дорожающей нефти, акции "Газпрома" опять в лидерах после публикации позитивной финансовой отчетности.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 0,7% — до 2659 пунктов, индекс РТС — на 1%, до 1289 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" в плюсе на 2,2% и уже обновили максимум с июня 2011 года, подорожав до 212,25 рубля.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале выросла на 44% — до 535,9 миллиарда рублей, сообщил газовый холдинг ранее в четверг.

Стоимость нефти утром повышается на 0,6% — до 68,25 доллара за баррель марки Brent.