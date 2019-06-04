МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник корректируется вниз после бурного роста в понедельник, когда индексу Мосбиржи удалось преодолеть уровень в 2700 пунктов и установить новый исторический максимум, а индексу РТС забраться выше 1300 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижался на 1,12% — до 2699,38 пункта, индекс РТС — на 0,9%, до 1302,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 5 копеек — до 65,29 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 73,35 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,26% — до 60,51 доллара за баррель.

КОРРЕКЦИЯ РЫНКА

К середине торгового дня вторника российские фондовые индексы находились в небольшом минусе, корректируясь после уверенного роста предыдущих дней, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Внешний фон к середине дня складывается неоднозначный. Нефтяные цены ускорили темпы падения и теряют чуть более 1%. Котировки Brent упали ниже 60,5 доллара, а WTI стремятся к 52,5 доллара на фоне сохранения опасений в отношении замедления (мирового роста – ред.) спроса (на нефть – ред.) и разгара торгового противостояния", — добавляет она.

"Российский рынок умеренно корректируется к рубежу 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Данное движение вполне ожидаемо после мощной сессии с тяжеловесными акциями "Газпрома" в главной роли, выведшими отечественный рынок к новым историческим максимумам. Вчерашние лидеры – акции "Газпрома" и Сбербанка – закономерно снижаются", — также замечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции АФК "Система" поднимаются на 1,2% на позитивных данных по МСФО за первый квартал. Также растут акции "Детского мира" (1,06%) и МТС (0,68%). Так, консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 185,5 миллиарда рублей.

Также лучше рынка росли и привилегированные акции "Мечела" (2,71%), акции "Русала" (2%), ФСК ЕЭС (1,79%), префы "Татнефти" (1,71%), обыкновенные акции "Россетей" (1,61%), ТМК (1,31%), обыкновенные акции "Ростелекома" (0,95%) и акции Московской биржи (0,94%).

В лидерах снижения – акции "Газпрома" (-3,15%) и обыкновенные акции Сбербанка (-1,29%), которые корректируются вниз после сильного роста в понедельник.

Также падают акции "Новатэка" (-2,3%), депозитарные рассылки "Ленты" (-1,35%), акции "Фосагро" (-1,25%), "Газпром нефти" (-1,08%), акции "Интер РАО" (-0,98%), "Лукойла" (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии умеренно снизились вслед за коррекцией ряда "голубых фишек". На данный момент падение не представляет серьезной опасности для краткосрочных "быков", хотя коррекционный потенциал у российских индексов сохраняется (2675 пунктов для индикатора Мосбиржи и 1295 пунктов для РТС)", — считает Кожухова.

В перспективе же текущей недели Дейнека из "БКС Премьер" не ожидает яркой динамики от индекса Мосбиржи, драйверов для покорения новых рекордов не просматривается. "Прогнозный диапазон – 2675-2740 пунктов. Впрочем, вчерашний день показал, что в условиях определенной независимости российского рынка от внешнего фона сюрпризов исключать нельзя", — добавляет он.