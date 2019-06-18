МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале дня немного растет к доллару и после символического роста на 1 копейку перешел к слабому снижению к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск вторника снижается на 6 копеек — до 64,26 рубля, курс евро растет на 9 копеек, до 72,24 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,62% — до 60,56 доллара за баррель.

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