МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером колеблется без единой динамики на фоне усилившихся ожиданий снижения ставки ФРС после выхода негативной статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1279 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1283 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 96,77 пункта.

Инвесторы продолжают ожидать снижения базовой ставки Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, все аналитики ожидают снижения ставки на следующем заседании в конце июля с текущего уровня в 2,25-2,5%, причем 70,3% считают, что показатель будет снижен на 25 базисных пунктов, а 29,7% — на 50 базисных пунктов. Примерно 38% экспертов считают, что к концу года ставка будет составлять 1,5-1,75%.

Слабая статистика усилила ожидания снижения ставки. Так, дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее ожиданий, а число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 29 июня опустилось меньше, чем ожидалось. При этом число рабочих мест в частных компаниях США, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), в июне выросло лишь на 102 тысячи по сравнению с маем, хотя ожидался рост на 140 тысяч.

"Даже если учесть, что торговые переговоры США и Китая вернулись в нужную колею, по крайней мере сейчас, сигналов о замедлении роста на рынке труда должно быть достаточно для ФРС, чтобы снизить ставку в июле или сентябре. Но ожидания снижения на 50 базисных пунктов кажутся безосновательными", — прокомментировал агентству Рейтер старший экономист Capital Economics Пол Эшуорт.