МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник не изменился по рублевому индексу Мосбиржи и снизился по долларовому индексу РТС на фоне негативной динамики западных биржевых рынков, говорят трейдеры.

Рыночная активность была невысокой на фоне ожидания игроками сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно её дальнейшей монетарной политики.

К закрытию индекс Мосбиржи не изменился и составил 2822,66 пункта, а индекс РТС снизился на 0,34%, до 1394,86 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Российский фондовый рынок во вторник большую часть дня снижался на фоне легкого подрастания курса доллара против рубля. Внешний фон при этом сохраняется умеренно негативным из-за снижения западноевропейских и американских биржевых индексов. Инвесторы опасаются по поводу перспектив торгового соглашения между США и Китаем, переговоры о котором должны скоро начаться в Пекине.

Кроме того, игроки ожидают сигналов ФРС США, в частности, от выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит в американском сенате.

Эксперты после недавнего выхода июньских данных рынка труда США ожидают, что финансовый регулятор будет более осторожен в ожидающемся смягчении своей денежно-кредитной политики.

Рынок нефти пытается расти (на 0,3%, до 64,32 доллара), отыгрывая напряженность вокруг Ирана и снижение добычи странами ОПЕК+. В частности, в воскресенье Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств в рамках ядерных договорённостей в связи с тем, что страны-члены соглашения не смогли в течение двух месяцев выполнить требований Тегерана, касающихся экономических интересов страны. По данным Организации атомной энергии Ирана, обогащение урана там доведено до 4,5%, что превышает предусмотренный договорённостями показатель в 3,67%.

В лидерах снижения сегодня оказалась ОГК-2 (-5,9%) на фоне сообщений о планах "Газпром энергохолдинга" передать казначейские акций этой компании и "Мосэнерго" на баланс друг друга, после чего они смогут продать полученные ценные бумаги на бирже. Бумаги "Мосэнерго" при этом подорожали на 2,7%.

Также снизились в цене бумаги ТГК-1 (-2,3%), Polymetal (-3,3%), "Фосагро" (-2,6%), торговавшиеся сегодня без дивидендов. Подорожали акции "Ленты" (+1,3%), ВТБ (+1,4%), "Новатэка" (+1%), МТС (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основными угрозами росту рынков выступает ситуация, когда переговоры ведущих держав пройдут в негативном ключе, что приведет к продолжению торговой войны и замедлению роста мировой экономики, рассуждает Андрей Люшин из Локо-банка.

"Эти тенденции могут привести в конце июля к техническому откату индекса Мосбиржи до отметки в 2710 пунктов. Завтра же рынок будет торговаться в диапазоне 2800-2830 пунктов по индексу", — оценил он.

В целом ситуация остаётся негативной, но стабильной, а завтрашний день не обещает никакой макростатистики, и информационный фон достаточно скуп, добавляет Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Кроме спекуляций о дефолте США, нефтяном конфликте в Персидском заливе и криптовалютном буме факторов, способных оказать влияние на рынки, не много. Ожидаемый диапазон колебаний индекса Мосбиржи: 2800-2840 пунктов, РТС – коридор вокруг 1400 с колебаниями в 10 пунктов", — оценил он.