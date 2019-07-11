МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в четверг на внутренней статистике, промышленный индекс Dow Jones впервые в истории достиг отметки 27000 пунктов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.41 мск индекс Dow Jones рос на 0,38% — до 26961,81 пункта. При этом минутами ранее индекс рос на 0,52%, достигая отметки в 27000 пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,09% — до 8195,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,03% — до 2993,82 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные по инфляции в США, которая в июне выросла в месячном выражении на 0,1%, хотя аналитики ожидали нулевой динамики. Базовая инфляция в месячном выражении составила 0,3%, что является самым высоким показателем с января 2018 года.

Трейдеры также продолжают отыгрывать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он указал на торговые и экономические риски, которые могут негативно сказаться на экономике США. Заявления Пауэлла были восприняты как сигнал к готовности ФРС ослабить монетарную политику.

Акции компании Delta Air Lines дорожают на 1,97% после сообщения об увеличении прибыли во втором квартале на 39%.