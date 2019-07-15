МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Розничные инвесторы в России смогут приобрести токенизированные акции сервиса такси Gett в рамках предпродажи (pre-IPO), говорится в сообщении платформы для размещения токенов OKONTO.

Фонд Da Vinci Capital, который в настоящее время владеет 8%-ой долей акций Gett, намерен токенизировать часть своих акций и провести предпродажу (pre-IPO) перед запланированным на первый квартал 2020 года IPO компании. Все выпущенные токены GTT будут обеспечены акциями фонда DVC Drive Tech Fund SP под управлением Da Vinci Capital и привязаны к акциям компании Gett.

Приобрести токены смогут как профессиональные, так и частные инвесторы, минимальный объем вложений составит 415 евро. Продажа токенизированных акций будет осуществляться в рамках STO (security token offering), приобрести цифровые активы можно будет через платформу OKONTO.

"Условия участия одинаковы для всех инвесторов. Каждый токен позволяет инвесторам получить доходность от акций Gett и приобретается по цене последнего раунда финансирования. В итоге каждый токен обеспечивается 160 акциями Gett", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера Da Vinci Capital Олега Железко.

Компания Gett основана в 2010 году. В настоящее время она работает в 4 странах: США, Великобритании, Израиле и России. Компания рассматривает проведение публичного размещения в первом квартале 2020 года.