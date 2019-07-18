МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк ВТБ планирует в сентябре-октябре текущего года выпустить пилотный выпуск структурных облигаций объемом 1-5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости руководитель департамента операций на рынке акций "ВТБ Капитала" Тимур Насардинов.

Набсовет ВТБ утвердил программу структурных облигаций объемом до 1 триллиона рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы серии С-1 будут размещаться на срок до 100 лет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Сама программа облигаций является бессрочной.

"Пилотный выпуск структурных облигаций ВТБ, скорее всего, будет небольшим — 1-5 миллиардов рублей сроком погашения от года до трех лет. Его размещение мы планируем на сентябрь-октябрь. Параметры выпуска пока не определены и будут зависеть от конъюнктуры рынка, а также интереса нашей клиентской базы", — сказал Насардинов.

Необходимость регистрации новой программы облигаций связана со вступлением в силу в конце 2018 года законодательства, разрешающего выпуск в России структурных облигаций, возврат номинала по которым зависит от наступления или ненаступления определенных событий, закрепленных в условиях конкретного выпуска, объясняли в банке.

"У нас есть успешный опыт размещения инструментов с привязкой к различным классам активов. Мы ожидаем значительный интерес со стороны инвесторов к новому продукту. Важно подчеркнуть, что ранее мы размещали часть этих выпусков в иностранных юрисдикциях, но теперь у нас существует возможность делать это в российском правовом поле", — отметил Насардинов.

В рамках данной инициативы предполагается выпуск таких инвестиционных продуктов, как структурные ноты с привязкой к различным базовым активам, таким, как акции, продукты товарного рынка, процентные ставки, валюты, инструменты с фиксированной доходностью. Размер и структура конкретных выпусков будет определяться на основе анализа интереса всех классов инвесторов, которым законодательно на момент размещения будут доступны такого рода инструменты.