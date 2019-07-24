МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 63,98 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 56,97 доллара за баррель.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,96 миллиона баррелей после снижения на 1,4 миллиона баррелей неделей ранее. Это уже шестая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются по данным API. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 4,01 миллиона баррелей.

Кроме того, как отмечают эксперты, дополнительным положительным фактором для нефтяного рынка являются надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая. "Возможное приближение торговой договоренности (между США и КНР — ред.) обеспечило сильную поддержку рисковым активам и рост стоимости нефти во вторник третий день подряд", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).