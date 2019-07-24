МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно меняется по рублевому индексу Мосбиржи и растет по долларовому индексу РТС на фоне слабого укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды рос на 0,02% — до 2701,62 пункта, индекс РТС — на 0,2% — до 1348,81 пункта.

При этом на старте торгов индексы показывали более сильную динамику: индекс Мосбиржи рос на 0,22%, индекс РТС — на 0,35%.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 6 копеек – до 63,1 рубля.