МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом в среду в ожидании нового этапа торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% — до 2923,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,11%, до 1562,97 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,2%, до 28524,04 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,41% — до 21709,57 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,91%, опустившись до 2082,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,77% — до 6776,7 пункта.

Во вторник ряд американских СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что делегация США во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером отправляется в Пекин на переговоры по торговой сделке. Данное сообщение оживило надежды инвесторов на прогресс в переговорном процессе и заключение долгосрочного торгового соглашения между США и Китаем.

"Ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и подъем на китайских биржах поддержали японский фондовый рынок", — отмечают аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

В то же время трейдеры обратили внимание на сообщения в японских СМИ о том, что японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, что связано с ухудшением финансового состояния компании. В то же время, акции компании по итогам торгов выросли на 0,96%. В четверг компания опубликует финансовую отчетность за первый квартал 2019-2020 финансового года (квартал завершился 30 июня).