МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем в среду сильнее растет к евро, чем к доллару на фоне выхода слабой статистики из Европы, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск среды снижался на 13 копеек — до 63,03 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 70,19 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,23% — до 63,98 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОДРАСТАЕТ

Эксперты отмечают, что выход слабой статистики из Европы оказывает на европейскую валюту давление на международном валютном рынке форекс. Это, в свою очередь, дает дополнительную поддержку отечественной валюте в паре с евро.

Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, опустился сильнее ожиданий, до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне. Прогнозировалось снижение до 52,1 пункта. Промышленный индекс по Германии при этом обновил минимум за семь лет.

На этом фоне евро теряет к доллару на форексе 0,1%, а к рублю на Московской бирже — 0,3%.

"Слабые значения PMI в еврозоне продолжают обеспечивать рублю лучшую динамику в паре с евро, чем с долларом", — комментируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

"Сегодня утром евро продолжает идти вниз после выхода во Франции и Германии более низких, чем ожидалось, предварительных индексов PMI за июль: индикатор обрабатывающего сектора Германии упал до 43,1 — это рекордно низкий уровень за последние семь лет, указывающий на спад. На этом фоне курс пары евро-доллар сегодня может протестировать сильный уровень поддержки, располагающийся на отметке 1,11, однако, учитывая его значимость, он вряд ли будет пробит", — комментируют аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" указывают, что рубль в паре с долларом сегодня лидер роста среди валют развивающихся стран, торгуется около 63 рублей.

"Сегодня локальную поддержку российской валюте оказывает налоговый период в РФ. Завтра уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 915 миллиардов рублей, по нашим оценкам. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля (около 420 миллиардов рублей")", — напоминают они.

"В среду рубль демонстрирует одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках, где с самого утра не наблюдается единой динамики. При этом индекс доллара DXY торгуется почти без изменений, а котировки нефти лишь в незначительном плюсе и за последний час растеряли часть позиций. По всей видимости, рубль получает поддержку со сторон экспортеров, продающих валютную выручку в рамках подготовки к основным налоговым платежам в четверг", — говорит в свою очередь Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Укрепление доллара на глобальных площадках ограничивает в настоящее время потенциал валют развивающихся стран и рубля. Ключевым событием ближайших дней для всего блока рисковых активов станет заседание ФРС на следующей неделе (31 июля), способное дать повод для роста аппетита к риску и вернуть рубль на более крепкие отметки в паре с долларом", — говорят аналитики Нордеа-банка.

"Сегодняшнее размещение ОФЗ вряд ли будет играть заметную роль для динамики рубля с учётом малых объёмов аукциона (рынку будет предложено 20 миллиардов рублей бумаг). Предстоящие сегодня слушания в конгрессе США с участием спецпрокурора (Роберта — ред.) Мюллера рассматриваем как умеренный фактор риска для рубля", — добавляют они.

У рубля будут все шансы краткосрочно укрепиться до 70 в паре с евро, даже если европейский регулятор не снизит ставки, его "мягкая" риторика и комментарии главы ЕЦБ Марио Драги вероятно лишь усилят давление на евро на глобальных площадках, считает Кравченко из "Велес Капитала".

Что касается доллара, то он сегодня может подорожать, если данные по США (предварительные индексы PMI за июль и данные по продажам новых домов в июне) превысят ожидания, полагают аналитики "Сбербанка КИБ".

"Мы не исключаем этого, поскольку в последние время данные по экономике США имели тенденцию к улучшению… Мы ожидаем укрепления рубля относительно евро и сохранения его стабильных позиций относительно доллара", — добавляют аналитики.