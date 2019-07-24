МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сохраняют умеренную положительную динамику в среду днем на фоне статистики по запасам сырья от Американского института нефти (API) и опасениях за напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 63,98 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 57,06 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные API, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,96 миллиона баррелей после снижения на 1,4 миллиона баррелей неделей ранее. Это уже шестая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются по данным API. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 4,01 миллиона баррелей.

Аналитики отмечают, что дополнительными факторами поддержки нефтяного рынка остаются геополитические опасения, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, а также перспектива возобновления торговых переговоров между США и Китаем.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari) сказала агентству Блумберг, что несмотря на продолжение роста цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке, давление со стороны опасений за рост спроса довольно сильное. По мнению эксперта, возобновление торговых переговоров между США и КНР — это хорошая новость, но никто не ожидает "скорого прорыва".