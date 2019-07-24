МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижался против доллара и повышался к евро, отыгрывая ослабление евро на форексе ниже уровня 1,115 доллара.

Рынок нефти стабилизируется около отметки 64 доллара за баррель, поддерживая курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.57 мск повышался на 4 копейки до 63,20 рубля, курс евро снижался на 6 копеек до 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – БОКОВИК

Рубль укреплялся против евро и снижался к доллару на фоне слабых данных по еврозоне. Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) по предварительной оценке в июле сократился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне, хотя аналитики ожидали снижения только до 52,1 пункта.

При этом рынок нефти повышался на фоне еженедельных данных минэнерго США, оказывая поддержку курсу рубля. Коммерческие запасы нефти в Америке (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июля, уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 445 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,3 миллиона баррелей в день, сократившись на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,4 миллиона баррелей, до 50,4 миллиона баррелей.

Нейтральными для динамики российского рынка стали новости о том, что бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что не нашел достаточных оснований обвинить Дональда Трампа в "сговоре" с РФ.

Приближение пика налогового периода (25 июля) в РФ также добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар вечером почти не менялся против рубля, евро снижался на 0,1%. Стоимость бивалютной корзины остается стабильной около 66,5 рубля. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар продолжает торговаться в диапазоне 62,5-63,5 рубля, и пробой любого из этих уровней может спровоцировать сильное курсовое движение, поводов для которого в ближайшее время будет довольно много, говорит эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"В частности в четверг нас ожидает решение по ставке от ЕЦБ, в пятницу состоится заседание Банка России, а на следующей неделе начнется заседание ФРС. Дополнительно, волатильность может в любой момент повыситься от дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, усиления санкционной риторики против РФ, а также новостей с торговых переговоров между США и Китаем. Таким образом, сейчас стоит внимательно следить за уровнями и действовать уже в случае пробоя той или иной отметки", — добавил он.

Впрочем, накопленный российскими банками запас валютной ликвидности в сумме с ожидаемым сальдо счета текущих операций во втором полугодии (около 16 миллиардов долларов при средней цене на нефть 65 долларов за баррель) покрывает объем покупки валюты ЦБ РФ для Минфина (в рамках реализации бюджетного правила), оценивает Денис Порывай из Райффайзенбанка.

"В этой связи мы предполагаем, что банковский сектор не будет испытывать потребность в валютной ликвидности еще длительное время (около 3 месяцев). Однако риски (которые могут реализоваться при усилении оттока капитала, например, из-за сокращения дифференциала между рублевыми и долларовыми ставками) смещены в сторону удорожания долларовой ликвидности и ослабления рубля", — добавил он.