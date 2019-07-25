МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале дня по основным индексам вслед за акциями "Газпрома", свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск четверга в минусе на 0,22% — до 2677,13 пункта, индекс РТС — на 0,35% — до 1334,97 пункта.

Акции "Газпрома" к текущему моменту теряют 1,29% — до 209,05 рубля (уже падали на 2,9% — до 206 рублей).

С учетом "веса" акций "Газпрома" в основных индексах (14,69%), акции компании оказывают давление на рынок, отмечают эксперты.

Как ранее в четверг сообщил "Газпром", его две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций материнской компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома" и исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду оценивается в 147 миллиардов рублей.

Компания сообщила, что акции будут продаваться по единой цене в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена. Сбор заявок будет осуществляться 25 июля 2019 года с 10.00 мск до 17.00 мск. Результаты сбора заявок будут объявлены по завершению процесса сбора заявок.