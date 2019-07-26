МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" усилили волатильность и уходили в ощутимый минус после новостей о российском законопроекте о значимых IT-ресурсах, подобную динамику показали и бумаги Mail.ru, следует из динамики торгов.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru, пояснил РИА Новости ее автор.

На этом фоне акции "Яндекса" на Московской бирже, ранее в пятницу обновившие исторический максимум, резко ушли в минус, упав на 1,7% относительно уровня предыдущего закрытия. На бирже NASDAQ, согласно ее данным, бумаги "Яндекса" резко замедлили темпы роста — до 3,3% с порядка 8%.

Бумаги Mail.ru Group на Лондонской бирже отреагировали более сдержанно, но также перешли в "красную зону", упав на 0,4% — до 24,94 доллара. До сообщения депозитарные расписки росли на порядка 1%.

К 18.38 мск акции "Яндекса" на Московской бирже поднимались на 2,59%, на бирже NASDAQ – на 3,62%, депозитарные расписки Mail.ru на Лондонской бирже – на 0,04%, следует из динамики торгов биржевых площадок.