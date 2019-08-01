МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижение, доллар протестировал отметку в 64 рубля впервые с 19 июня на фоне роста американской валюты на рынке форекс и снижения цены на нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.10 мск четверга рос на 33 копейки – до 63,95 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 70,6 рубля.

В ходе торгов курс доллара уже поднимался до 64,005 рубля – обновив максимум с 19 июня текущего года. На форексе доллар прибавляет к евро порядка 0,3%.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,09% — до 64,63 доллара за баррель.

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