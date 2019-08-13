МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Бумаги корпорации Apple дорожают на 4% на фоне решения США отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из КНР, включая смартфоны и ноутбуки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск акции Apple на бирже NASDAQ дорожали на 4,16% — до 208,84 доллара.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

Американский президент Дональд Трамп в начале августа анонсировал введение с сентября пошлин в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

В июле Трамп заявлял, что не будет делать исключения в части взимания пошлин для продукции Apple, которая производит запчасти для MacPro в Китае. Компания сможет избежать потерь, если будет производить все в США, отмечал Трамп. Apple Inc. начала собирать в Китае компьютеры MacPro девять лет назад. До этого американская компания производила их в США. Заказы на производство Mac Pro в КНР получила Quanta Computer Inc.

Тогда же в июле СМИ сообщали, что Apple собирается начать тестовое производство наушников AirPods во Вьетнаме для уменьшения зависимости от Китая.