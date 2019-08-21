МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Динамика цен на нефть в среду вечером после публикации еженедельной статистики о её запасах в США разнонаправленна, в то время как игроки рынка не уверены в перспективах спроса на это сырьё, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.52 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,02%, до 60,64 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшается на 0,07%, до 56,09 доллара за баррель. При этом днём WTI демонстрировала уверенный рост.

С одной стороны, нефтяным ценам не дают восстанавливаться до недавних локальных максимумов общие негативные настроения на рынках. Давление на цены на сырье оказывает сохранение неопределенности в мировой экономике. Инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в надежде получить комментарии относительно состояния экономики и дальнейшего направления монетарной политики в стране.

"Участники рынка продолжают беспокоиться по поводу опасений замедления экономики и неутешительных прогнозов спроса на нефть", — отметил аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.

С другой стороны, поддерживающим фактором для нефтяных котировок сейчас выступает статистика из США. Так, согласно последним данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 августа, уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 437,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее сильного снижения — на 1,9 миллиона баррелей.

Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 3,5 миллиона баррелей. Аналитики ждали гораздо менее значительного сокращения запасов, что также увеличивает спрос на сырье.