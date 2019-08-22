МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг неоднократно переходили из "красной" в "зелёную" зону и вечером вновь перешли к снижению на неопределенности в отношении перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,71%, до 59,87 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,74%, до 55,27 доллара за баррель. Днём они прибавляли примерно на те же величины.

Нефтяные котировки перешли к снижению на фоне заявлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии, входящего в Федеральную резервную систему (ФРС) США, Патрика Харкера о том, что экономика США не нуждается в дополнительных стимулах и дальнейшем снижении ставок. Снижение ставки ФРС традиционно ослабляет курс доллара, что поддерживает цены на нефть.

В среду был опубликован протокол июльского заседания ФРС США, в рамках которого ставки была понижена впервые за 10 лет. В пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, в рамках саммита в Джексон-Хоуле. Трейдеры ожидают, что Пауэлл даст некоторые сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики.

Впрочем, фактор ФРС на короткое время может отойти на второй план. "Рынок сегодня уделит больше внимание макроэкономическим новостям, чем комментариям из Джексон-Хоула", — отмечает президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch), чье мнение приводит агентство Рейтер.