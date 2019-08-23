МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс рубля и основные российские фондовые индексы усилили снижение в пятницу днем под давлением новости о введении новых пошлин КНР на товары из США, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.30 мск рос на 42 копейки — до 66,02 рубля, курс евро – на 38 копеек, до 73,06 рубля.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,65% — до 2657,68 пункта, индекс РТС — на 1,12%, до 1268,29 пункта.

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год, сообщил в пятницу комитет по тарифам Госсовета КНР. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

До новостей из Китая доллар незначительно рос к рублю (примерно на 10 копеек), евро символически снижался. Рынок акций РФ был в умеренном минусе.