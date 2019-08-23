МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу несколько ускорили своё дневное падение, инвесторы продолжают отказываться от рисковых активов на фоне роста неопределенности, связанной с обострением внешнеторгового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.07 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,39%, до 58,49 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,63%, до 53,34 доллара за баррель. Днём эти котировки падали примерно на 2% и 3% соответственно после сообщения Китая о вводе новых пошлин.

Комитет по тарифам Госсовета КНР сообщил, что вводит пошлины в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год — с 1 сентября и 15 декабря, кроме того, снова будут взиматься пошлины на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%.

Американский президент Дональд Трамп тут же пообещал ответные меры. Он также призвал все американские компании немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку.

"Поскольку Китай — главный регион с растущим импортом нефти в мире, производителям США нужен Китай, а не наоборот. США должны будут найти альтернативных покупателей для своей нефти, что будет проблемой, учитывая ослабление мирового спроса", — отметил директор энергетической стратегии RBC Capital Markets Майкл Тран (Michael Tran).

Цены на нефть продолжают падать несмотря даже на то, что нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 23 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 16, до 754 агрегатов.