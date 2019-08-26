МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник вечером на заявлениях президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, ранее днём его комментарии по поводу торговых отношений с Китаем позволили нефти ненадолго задержаться в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 20.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,6%, до 58,45 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 53,97 доллара за баррель.

Давление на цены на нефть оказывает возможность разрешения давнего конфликта Ирана и США. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в пользу встречи Дональда Трампа и президента Ирана Хасана Роухани. По его мнению, в рамках встречи лидеры государств могут прийти к соглашению.

Трамп, в свою очередь, отметил, что встреча с Хасаном Роухани может произойти только при "правильных обстоятельствах". Президент США также предостерег Иран, пригрозив ему силой, в случае продолжения сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который был заключен еще в июле 2015 года.

"Сейчас рынок обдумывает возможность того, сможем ли мы увидеть… иранскую нефть на рынке, в случае достижения определенного прогресса", — отметил аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также уточнил, что следует сохранять осторожность, так как на данном этапе информации недостаточно, чтобы сделать определенные выводы.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.