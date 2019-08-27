МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник, инвесторы ожидают дальнейших шагов КНР и США для разрешения торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.08 мск индекс Dow Jones рос на 0,43%, до 26009,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 7898,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 2890,8 пункта.

Инвесторы продолжают наблюдать за течением торгового конфликта США и КНР. Так, ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин надеется, что американская сторона создаст условия для возобновления торговых консультаций.

"Это (настроение) по-прежнему связано в основном с торговым конфликтом и перспективами сделки с Китаем. На данный момент рынки движимы преимущественно надеждой (на благополучное разрешение конфликта — ред.)", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Индексы также поддерживаются внутренней статистикой. Так, индекс доверия потребителей в США в августе опустился до 135,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 135,8 пункта. При этом аналитики ожидали более сильного снижения — до 129,5 пункта.