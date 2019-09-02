МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мировой экономики в свете торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,25% — до 58,51 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,73%, до 54,7 доллара за баррель.

Участники торгов воздерживаются от покупки рисковых активов на фоне сохранения внешнеторгового напряжения. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины на китайские товары. США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год после того, как КНР объявила о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре, но трейдеры все же сохраняют осторожность. По мнению стратега-аналитика BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian), которого цитирует Рейтер, "рынок все больше смиряется с затянувшимся противостоянием между двумя странами", несмотря на заявление Трампа.