МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру вторника несколько замедлили падение, но продолжают снижаться на сохранении торговых рисков и слабой статистике из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,52% — до 57,77 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,94%, до 53,48 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть марки WTI дешевела на 4%, Brent – более чем на 2%.

Инвесторы отдают предпочтение более надежным активам на фоне сохранения неопределенности в мировой экономике. В частности, рынок разочаровала статистика из США. Индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе упал до трехлетнего минимума в 49,1% с июльских 51,2%.

Кроме того, на стоимость сырья оказывает давление затянувшийся торговый конфликт США и КНР. В минувшие выходные начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт.

Вместе с тем цены на нефть несколько замедлили снижение после сообщения об ослаблении урагана "Дориан" до 2-й категории, что снижает риски для нефтедобычи в Мексиканском заливе.