МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду на фоне ослабления опасений инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,35%, до 59,63 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,84%, до 55,47 доллара за баррель. Минутами ранее цена нефти марки WTI росла более чем на 3%.

Оптимизм инвесторов относительно состояния мировой экономике поддерживается статистикой из Китая. Так, согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта.