МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают увеличиваться, нефть марки Brent вслед за WTI демонстрирует рост на 3% после выхода позитивной статистики, которая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,3%, до 60,18 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,47%, до 55,81 доллара за баррель.

Оптимизм на рынках относительно состояния мировой экономики поддерживается статистикой из Китая. Так, согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Трейдеры также ожидают статистику по запасам нефти в США. В ночь на четверг свои данные опубликует Американский институт нефти (API), в четверг вечером — минэнерго США. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов баррелей.