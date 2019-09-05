МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют уверенную положительную динамику в четверг на фоне определения сроков новых торговых переговоров между США и Китаем и ослаблении политической напряженности в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 1,56%, до 3003,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,57%, до 1662,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,38%, до 26624,25пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,22%, до 2012,84 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 2,33%, до 21129,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 6596,7 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Дополнительным позитивным фактором для рынков стали новости из Гонконга, где в среду глава администрации Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

"Японский рынок повышается на фоне роста других мировых рынков после снижения политических рисков", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.