МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс иены опускается по отношению к доллару в четверг утром после того, как новости о новом раунде торговых переговоров между США и КНР привели к отказу инвесторов от более надежных активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене поднимался до 106,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,38 иены. Курс евро к доллару уменьшался до 1,103 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1033 доллара за евро, Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 98,47 пункта.

В четверг мировые инвесторы отдают предпочтение рисковым активам и отказываются от более надежных, к которым относится и японская валюта. Поводом для подъема рисковые настроений стала очередная порция торговых новостей. Так, министерство коммерции Китая сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Стратег TD Securities Inc. Прашант Невнаха (Prashant Newnaha) сказал агентству Рейтер, что данные торговые новости "привнесли достаточно оптимизма на рынки". Трейдеры надеются, что стороны смогут прийти к компромиссному соглашению, которое поможет положить конец продолжительному торговому конфликту между двумя крупнейшими мировыми экономиками.