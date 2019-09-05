МОСКВА, 5 сен ПРАЙМ. Курс японской иены, считающейся защитным активом, снижается в четверг днем на росте оптимизма инвесторов относительно торговых отношений США и Китая, фунт укрепляется на новостях по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск курс доллара к японской валюте поднимался до 106,57 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,38 иены. Курс фунта рос до 1,2317 доллара с 1,225 доллара.

Курс евро рос до 1,1047 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1033 доллара. В целом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,19% — до 98,26 пункта.

Инвесторы отыгрывают новости относительно торгового конфликта США и Китая. Так, ранее в четверг минкоммерции КНР сообщило, что страны договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Курс фунта поддерживается новостями о том, что в среду вечером палата общин Великобритании приняла законопроект, который обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.