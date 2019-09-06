ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк ещё не фиксировал случаев нового вида мошенничества — звонков роботов, подделывающих голоса, сообщил РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

В феврале Кузнецов говорил, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества, который злоумышленники возьмут на вооружение в течение полугода: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Тогда в качестве примера, демонстрирующего возможности новой мошеннической технологии, Кузнецов включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника 5 миллиардов рублей на строительства моста в регионе.

"Мы не зафиксировали, но на Западе это зафиксировано, и есть некоторые случаи, когда это уже имеет реализацию. В нашем банке мы это не фиксировали и, как я говорил, у нас, собственно, все те модели, которые уже созданы, они позволяют надежно защищать наших клиентов от этого риска", — сказал Кузнецов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.