МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США и в ожидании торговых переговоров между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11%, до 61,02 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 56,37 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказывает еженедельная статистика минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать торговые новости. В четверг минкоммерции КНР сообщило, что Пекин и Вашингтон договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

"Нефть торгуется в плюсе после новостей о том, что Китай и США возобновят свои торговые переговоры в октябре", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Oanda Альфонсо Эспарсы (Alfonso Esparza).