МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене в ожидании статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс доллара к иене поднимался до 106,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,92 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1038 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1033 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 98,49 пункта.

В пятницу мировые инвесторы ждут статистику по рынку труда в США за август. По прогнозам аналитиков, безработица сохранилась на уровне 3,7%, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 160 тысяч после увеличения на 164 тысячи месяцем ранее.

Данная статистика будет опубликована после того, как в четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 195 тысяч к июлю, ожидался рост только на 148 тысяч.

"Более сильные, чем прогнозировалось, показатели занятости, промышленных заказов и производительности противоречат недавним рассказам о замедлении роста экономики США", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).