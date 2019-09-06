МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль повышается к доллару и евро перед решением и публикацией комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 21 копейку — до 66 рублей, курс евро — на 20 копеек, до 72,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1% — до 60,91 доллара за баррель по марке Brent.