Рубль растет против доллара и евро в начале дня в ожидании решения ЦБ РФ по ставке
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль повышается к доллару и евро перед решением и публикацией комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 21 копейку — до 66 рублей, курс евро — на 20 копеек, до 72,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти утром снижается на 0,1% — до 60,91 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20190906/830304494.html