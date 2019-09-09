МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне слабой макростатистики из разных стран мира, которая усилила ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,1%, — до 1517,05 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,05% — до 18,128 доллара за унцию.

Участники торгов продолжают отыгрывать статистику по безработице в США, согласно которой число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в стране в августе увеличилось на 130 тысяч при прогнозе роста на 160 тысяч. Ранее в еврозоне был опубликован ряд данных, который не оправдал прогнозы аналитиков, что увеличило ожидания того, что ФРС и ЕЦБ дополнительно ослабят монетарную политику для поддержки своих экономик.

В то же время трейдеры обратили внимание на рост на биржах Азии в понедельник, что свидетельствует об увеличении интереса к рисковым активам, что снижает спрос на более надежное золото. "Восстановление аппетита к риску вызвало некоторое ослабление спроса на более безопасные активы", — сказал агентству Рейтер аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).