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ВАШИНГТОН, 10 сен /ПРАЙМ/. Компания Apple представила во вторник линейку новейших смартфонов, презентация новинок проходит в штаб-квартире компании в Калифорнии и транслируется на ее сайте.

Компания ежегодно осенью представляет новые модели смартфонов, ее ведет глава Apple Тим Кук.

Обновленные модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max приходят на смену своим предшественникам iPhone XR, XS и XS Max.

"Новый iPhone 11 просто удивительный. Мы создали его, помня о наших пользователях, и он будет влиять на их жизнь существенным образом каждый день. Но мы не остановились на этом. Для пользователей, которые хотят самые передовые технологии, которая действительно переходит границы, мы создали кое-что по-настоящему особенное… Это iPhone Pro, и это самые мощные и самые современные смартфоны, которые мы когда-либо создавали, с новым потрясающим дизайном", — заявил Тим Кук.

iPhone 11 сохранил в качестве материала корпуса алюминий, как и прошлогодний XR, а обе версии 11 Pro получили корпус из "фактурного матового стекла" и нержавеющей стали. Размеры дисплеев новинок прежние: iPhone 11 — 6,1 дюйма, iPhone 11 Pro и Pro Max — 5,8 и 6,5 дюйма.

Главным нововведением стала улучшенная камера: iPhone 11 получил двойной модуль, Pro и Pro Max — тройной, что, как заявили в компании, "невероятно" скажется на качестве фото- и видеосъемки. Каждая из трех камер Pro и Pro Max может снимать видео 4K с расширенным динамическим диапазоном и кинематографической стабилизацией видео.

Все модели поддерживают быструю беспроводную зарядку, а время работы батареи, как заявили в Apple, в сравнении с предыдущими моделями увеличено от 1 до 5 часов. Все три модели получили усовершенствованную защиту от пыли и влаги: теперь телефоны можно погружать на большую глубину — до 2 метров длительностью до 30 минут для iPhone 11 и до 4 метров длительностью до 30 минут для Pro и Pro Max.

Отдельного внимания на презентации заслужил и новейший процессор A13 Bionic. Процессор использует технологии машинного обучения и оснащен более быстрой системой анализа фотографий и видеозаписей в режиме реального времени, а новые ускорители машинного обучения позволяют центральному процессору выполнять более 1 триллиона операций в секунду.

Все три смартфона сохранили Face ID — способ защиты устройства с помощью распознавания лица. В новых моделях эта технология работает до 30% быстрее, на большем расстоянии и поддерживает больше ракурсов. iPhone 11 Pro и Pro Max оснащены новым OLED?дисплеем Super Retina XDR, позволяющем смотреть фильмы в формате HDR и видео в высоком разрешении.

iPhone 11 будет доступен в шести цветах: фиолетовый, зеленый, желтый, черный, белый и PRODUCT(RED) с памятью 64, 128 и 256 гигабайт. Для Pro и Pro Max — 64, 256 и 512 гигабайт, цвета — темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос".

Начальная стоимость iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — 699, 999 и 1099 долларов соответственно. Цены в РФ, как указано на российском сайте Apple, стартуют от 59 990 рублей за начальную (64 гигабайта внутренней памяти) версию iPhone 11. Модели 11 Pro и 11 Pro Max — от 89 990 и 99 990 соответственно.

В России возможность оформить предзаказ на них появится с 18 сентября, продажи в мире начнут 20 сентября.