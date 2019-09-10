МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Продажи представленных во вторник новых смартфонов iPhone в России начнутся 20 сентября, как и в более чем 30 странах, однако предзаказы стартуют почти на неделю позднее (18 сентября), рассказали РИА Новости в пресс-службах крупнейших российских ритейлеров.

Apple во вторник представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют с 13 сентября, продажи — с 20 сентября в США, Пуэрто-Рико, Американских Виргинских островов и еще более из 30 стран. Все три новинки оснащены более мощными, чем в прежних моделях, аккумуляторами, позволяющими смартфонам работать дольше. Вычислительная и графическая производительность нового процессора до 20% выше. Технология аутентификации по лицу Face ID в новых моделях работает до 30% быстрее, на большем расстоянии и поддерживает больше ракурсов. Смартфоны лучше защищены от воды.

Смартфон iPhone 11 оснащен новой двойной камерой (широкоугольной и сверхширокоугольной, поддерживают формат видео 4К). Он будет доступен в шести цветах: фиолетовый, зеленый, желтый, черный, белый и PRODUCT(RED) с памятью 64, 128 и 256 гигабайт.

Смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены системой трех камер (сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото), что позволяет снимать на профессиональном уровне, в том числе со значительным улучшением качества в условиях слабого освещения. Эти две модели представлены в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос" с памятью 64 гигабайта, 256 гигабайт и 512 гигабайт.

Как сообщается на сайте Apple, цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

Как рассказали крупнейшие российские ритейлеры, предзаказ на новинки в России стартует лишь 18 сентября, а не 13 сентября, как в других странах. Продажи начнутся 20 сентября.

"Как официальный партнер Apple в России и крупнейший продавец смартфонов этого бренда, группа "М.Видео-Эльдорадо" начнет продажи новинок одновременно с официальный стартом продаж в России в первой волне продаж, с 20 сентября, предзаказ также стартует одновременно с представительством Apple в России (18 сентября)", — сказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"Посетители сайтов svyaznoy.ru и с-store.ru смогут оформить предзаказ на новые модели iPhone с 18 сентября. Старт продаж начнется 20 сентября", — сказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что годом ранее новинки от Apple были весьма востребованы, спрос на них в первые часы продаж на 30% превысил показатели предыдущей юбилейной модели. "В этом году мы также ожидаем высокий интерес к новым смартфонам компании Apple", — сказали в компании.

"Смартфоны Apple по-прежнему занимают уверенные лидирующие позиции в премиальном сегменте устройств стоимостью свыше 45 тысяч рублей как в денежном, так и в штучном выражении. В целом по рынку бренд входит в тройку ключевых игроков в продажах в деньгах", — добавили в "М.Видео-Эльдорадо".

В компании уточнили, что самой востребованной моделью в 2019 году как на рынке, так и в сетях "М.Видео" и "Эльдорадо", стал iPhone XR.