МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижались более чем на 3% после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,37%, до 59,37 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI теряет 2,55%, до 54,33 доллара за баррель. Минутами ранее цена на сырье обеих марок снижалась более чем на 3%.

В четверг в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что любые обсуждения углубления сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ возможны только в декабре.

Кроме того, ранее в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе сообщило о возможности дополнительного роста предложения нефти в 2020 году, что оказывает давление на стоимость сырья. Вдобавок и иранская нефть снова может выйти на рынок. Днем ранее СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп обсуждал вопрос смягчения санкций против Ирана, чтобы поспособствовать встрече с президентом страны Хасаном Роухани.

"Существует не так много поводов для отказа от импорта иранской нефти", — отметил в связи с этим аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также обращают внимание на прошедшее сегодня заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который снизил ставку по депозитам до минус 0,5% и объявил о программе выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц. Глава регулятора Марио Драги отметил, что неопределенность в мировой экономике влияет на экономику еврозоны и понизил краткосрочный прогноз ВВП макрорегиона.