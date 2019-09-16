ПЕКИН, 16 сен — ПРАЙМ. Власти Китая пока не видят причин опасаться, что ситуация на нефтяных месторождениях в Саудовской Аравии отразится на курсе юаня, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

Китай остается крупнейшим в мире импортером нефти, а Саудовская Аравия — его главным поставщиком. При этом, на фоне последних санкций в отношении Ирана, Китай еще в июне нарастил закупки нефти в Саудовской Аравии до исторического максимума — более 7,7 миллиона тонн.

"В настоящий момент все еще необходимо наблюдать за тем, какое влияние на международный рынок нефти окажут инциденты на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии", — заявил Фу Линхуэй.

При этом, отвечая на вопрос о том, какое влияние события минувшей субботы в Саудовской Аравии окажут на валютный курс юаня, представитель ведомства отметил, что изменения валютного курса определяются базовыми показателями экономики и, так как не произошло никаких изменений в положительном развитии базовых аспектов китайской экономики в долгосрочной перспективе, следовательно, "изменение валютного курса также будет развиваться в верном направлении".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывал вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".