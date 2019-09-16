Добавлен бэкграунд о предыдущих трех случаях использования резерва.

МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.

До сих пор США открывали резервы лишь трижды.

"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Министерство энергетики США на своем сайте напоминает, что стратегический резерв находится в распоряжении президента, который может использовать его в ситуации с нарушением нефтяных поставок.

Президенты США в прошлом лишь три раза отдавали распоряжение использовать стратегический резерв. В 1991 году президент Джордж Буш-старший поддерживал таким образом уровень цен во время операции "Буря в пустыне", в ходе которой была резко нарушена нефтедобыча двух крупнейших производителей — Кувейта и Ирака.

Во второй раз нефтяные резервы распорядился использовать Джордж Буш-младший в 2005 году после урагана "Катрина", нарушившего производство и транспортировку нефти в Мексиканском заливе. Ураган повлиял на 25% нефтяной инфраструктуры США, которая прекратила работу.

В третий раз США задействовали стратегический резерв при Бараке Обаме в 2011 году — в рамках скоординированных мер Международного энергетического агентства по выпуску на рынок дополнительной нефти в связи с гражданской войной в Ливии и другими событиями.

Во всех трех случаях минэнерго США направляло на рынок до 30 миллионов баррелей нефти.