Добавлены детали о том, что ответ может быть военным (третий абзац).

МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США предполагают, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, и готовы к решительным действиям, но ждут подтверждения от Эр-Рияда.

"Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных — но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", — написал Трамп в Twitter.

Газета Washington Post, в свою очередь, сообщает со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", хотя "некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности". Издание пишет также, что в воскресенье Трамп провел встречу с министром обороны США Марком Эспером, но подробностей не приводит.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".